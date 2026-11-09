ЄС застосує екстрений механізм допомоги через складну ситуацію в енергетиці України, - Зеленський

Зокрема, Україна має оперативно отримати кошти на найбільш нагальні потреби.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російські удари багато областей і міст України опинилися у надзвичайній ситуації. Європейський Союз застосує спеціальний механізм для надання термінової допомоги. Про це глава держави повідомив у Telegram після розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як зазначив Зеленський, зараз дуже складна ситуація у багатьох українських містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Зокрема, найважче – у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

"Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим", - наголосив Зеленьский.

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За його словами, вони обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими та євроінтеграційні питання.

Атаки на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники продовжують безупинно завдавати масованих ударів по Україні. У ніч на 7 листопада окупанти запустили 36 балістичних ракет, причому всі – по Києву та області.

У Києві на щоденній основі відключають світло на багатогодинні терміни. Часто застосовуються аварійні відключення.

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