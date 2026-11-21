Депутат піддав критиці політику ЄС щодо Росії та назвав цю ситуацію "свідченням повного провалу європейської послідовності в діях".

Згідно з відповіддю Єврокомісії на запит депутата Європарламенту Моріца Кернера, країни-члени Євросоюзу з 2022 року виділили на підтримку України загалом близько 231,5 мільярда євро. Про це пише Bild.

За цей же період з ЄС до Росії надійшло 232,05 мільярда євро, зокрема на оплату газу.

Кернер піддав критиці політику ЄС щодо Росії та назвав цю ситуацію "свідченням повного провалу європейської послідовності в діях".

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"Європа платить за енергоресурси Путіна стільки ж, скільки й за опір йому. А потім дивується, чому війна не припиняється", - заявив він.

Важливо, що деякі країни заплатили Росії значно більше, ніж надали Україні.

Наприклад, Франція заплатила за російський імпорт близько 40 млрд євро, але виділила Україні лише близько 16 млрд євро. Аналогічна невідповідність спостерігається й в Італії.

"Поки ЄС дозволяє мільярдам євро надходити до військової скарбниці Росії й водночас надає Україні лише нерішучу підтримку, він сам сприяє тому, що ця війна триває нескінченно", - сказав Кернер.

Допомога Україні

Напередодні Україна отримала майже 8 мільярдів євро від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility: це найбільший одноразовий транш за всю історію програми.

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