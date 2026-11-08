На Запорізькій АЕС стався 16-й блекаут від початку року: станцію перевели на генератори

Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС.

Запорізька АЕС вночі 8 листопада залишилася без зовнішнього живлення. Як пише пресслужба НАЕК "Енергоатом", це вже 16-й блекаут від початку року.

Зазначається, що 8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", що забезпечувала її звʼязок з українською енергосистемою.

"Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки", - наголосили у пресслужбі.

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Як додали в "Енергоатомі", робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, внаслідок чого може статися радіаційна аварія.

"Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК "Енергоатом"", - зауважили у повідомленні.

Запорізька АЕС - останні новини

Раніше фахівці Greenpeace Україна повідомили, що росіяни готують черговий злочин на Запорізькій АЕС. Це повʼязано з тим, що російський орган ядерного регулювання "Ростехнадзор" 22 жовтня видав "ліцензію" на експлуатацію 6-го енергоблоку Запорізької АЕС.

За словами фахівців, спроби російських окупантів "ліцензувати" Запорізьку АЕС з подальшим запуском станції в енергосистемі РФ є незаконними з точки зору міжнародного права і створюють постійні ризики для ядерної безпеки.

Також влітку повідомлялось, що на Запорізькій АЕС виникла нова проблема через бойові дії. Бойові дії призвели до перебоїв у водопостачанні до окремих частин Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем РФ.

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