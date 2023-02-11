Після вчорашньої масованої атаки РФ Україна повернулась до аварійних відключень світла.

У неділю в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях світло не вимикатимуть, повідомляє "Укренерго" у Telegram.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків, зауважують енергетики.

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Після вчорашньої масованої атаки РФ Україна повернулась до аварійних відключень світла.

Масована атака Росії 9 і 10 лютого – що відомо

У ніч на 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області. З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

За даними Міністерства енергетики України, під час вчорашнього масованого удару окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Всього Україна втратила 44% атомної генерації та три-чверті потужностей теплоелектростанцій через регулярні атаки росіян. Прем'єр Денис Шмигаль констатував, що кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за останні чотири місяці.

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