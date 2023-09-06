У відомстві розповіли на якому етапі зараз ремонтні роботи.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль під час ефіру Business Breakfast від Forbes заявила про нібито неготовність ТЕС України до нового опалювального сезону.

Однак пізніше у Міненерго повідомили, що це не відповідає дійсності, а сама Зеркаль уже не радниця міністра.

Зазначимо, що, за словами Зеркаль, українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції - на 70%, а теплові електростанції – на близько 30% від плану. Тоді ж вона попередила про необхідність прискорення відновлення обʼєктів генерації, інакше Україна не зможе пройти зиму без відключень електроенергії. Зеркаль стверджує, що план відновлення виконано на 1/3 й навіть не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів.

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"Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах, не відповідає дійсності", – наголосили у міністерстві.

У відомстві послалися на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що наразі відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. Ще чотири блоки на 3,4 ГВт ще на ремонті. Крім того, відремонтовано та перебувають на ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій, які складають 62% від загальної кількості. За словами прем'єра, теплоелектроцентралей відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті. Також відремонтовано та у ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності.

"Всі ці дані Міненерго свідчать про те, що ремонтна кампанія йде за планом. З боку компанії Укренерго маємо майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Зокрема, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану", – заявив Шмигаль.

Підготовка до опалювального сезону

4 серпня 2023 року в НКРЕКП заявили, що зима буде страшною, оскільки в Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми.

Нещодавно Шмигаль заявив, що уряд готується до різних сценаріїв проходження зими.

Днями на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули підготовку української енергосистеми до зими в умовах війни.

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