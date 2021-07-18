Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 гривень.
Такий прогноз дав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, передає РБК-Україна.
"З кінця червня курс долара на міжбанку залишається в "боковику", і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2–27,5 гривень. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу", - зазначив він.
Аналітик нагадав, що за минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку долар незначно знизився на 0,1-0,3%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився на рівні 27,29 гривень. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,30/27,33 до 27,22/27,24 гривень (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,17 / 27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
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Нагадаємо, Національний банк України на понеділок, 19 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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