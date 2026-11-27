Обсяг власних доходів бюджету скоротився на 49 млрд грн.

Уряд подав до Верховної Ради України доопрацьований до другого читання проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Уряд ухвалив і сьогодні спрямує до парламенту проект Бюджету-2027, доопрацьований до 2 читання", – написала депутатка у Facebook.

За словами голови бюджетного комітету, ініціативу щодо підвищення ставок ПДВ та акцизного податку виключили через відсутність підтримки в парламенті. Підвищення ставок ПДВ та акцизного податку мало принести бюджету 67 млрд грн, однак багато депутатів вважали реалізацію цієї ініціативи малоймовірною

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Підласа повідомила, що НБУ спрямує до державного бюджету щонайменше 85 млрд грн прибутку – на 36,3 млрд грн більше, ніж передбачалося у версії документа до першого читання.

На страхування воєнних ризиків планують спрямувати 31 млрд грн проти 1 млрд грн, передбаченого раніше. Крім того, Мінекономіки шукає у міжнародних партнерів ще $2–3 млрд на ці потреби. Також розширили можливості компенсації воєнних ризиків, зокрема для власників, операторів і фрахтувальників суден.

Розподіл освітньої субвенції на січень–серпень 2027 року вперше за багато років закріпили безпосередньо в додатку до закону про бюджет. Кошти на решту року розподілятиме уряд.

Також Кабмін спрямує залишки субвенції за 2026 рік: 500 млн грн – на енергонезалежність закладів вищої та фахової передвищої освіти, 400 млн грн – на гуртожитки й пансіони шкіл, решту – на поточні потреби освіти.

У 2027 році виплати за програмою "Національний кешбек" не фінансуватимуть за рахунок програми підтримки бізнесу. Водночас держава погасить заборгованість за травень–грудень 2026 року. Держава також збільшить компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм із 50% до 75% їхньої вартості.

"Серед доручень уряду – у 2027 році переглянути всі закони, де від прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати рахують інші величини, з подальшою відв'язкою, що дозволить підняти ПЖМ і МЗП без остраху, що збільшаться одночасно зарплати в органах влади. А також уряд сам собі доручає оптимізувати чисельність працівників органів виконавчої влади", – зазначила Роксолана Підласа.

Доходи бюджету – головне

За словами депутатки, власні доходи бюджету без урахування грантів скоротилися на 49 млрд грн. Зокрема, уряд виключив із розрахунків 67 млрд грн очікуваних надходжень від підвищення ПДВ та акцизів, яке не підтримав парламент, а також майже 65 млрд грн від детінізації митниці. Якщо у 2027 році митниця перевиконає план надходжень, додаткові кошти спрямують до оборонного резерву.

Водночас уряд збільшив прогноз надходжень за іншими статтями: від прибутку НБУ – на 36,3 млрд грн, від ПДФО та військового збору – на 25,7 млрд грн, від ренти за користування надрами загальнодержавного значення – на 14 млрд грн, а від ввізного мита – на 2,1 млрд грн.

Потреба України в міжнародному фінансуванні залишилася незмінною – $52,6 млрд. Додаткові 45 млрд євро допомоги від ЄС зможуть включити до бюджету після офіційного рішення Європейської ради, яке очікується орієнтовно в червні 2027 року.

Серед найбільших змін у видатках бюджету:

+30 млрд грн – на страхування воєнних ризиків;

+20,4 млрд грн – на забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення військових;

+13,4 млрд грн – до Резервного фонду, обсяг якого зросте до 105 млрд грн;

+2 млрд грн – на пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів;

+2 млрд грн – на озброєння для ЗСУ;

+1,3 млрд грн – на укриття у школах і дитсадках;

+1 млрд грн – на створення університетських кампусів досконалості (CampeX);

+970,7 млн грн – для наукових установ НАН України;

+801,9 млн грн – на підтримку ветеранів та їхніх родин;

+800 млн грн – на підтримку аграріїв, зокрема фермерські кредити;

+717 млн грн – на забезпечення житлом дітей-сиріт;

+536 млн грн – на доплати працівникам енергетики, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують наслідки обстрілів;

+450 млн грн – на закупівлю ліків.

"Засідання комітету очікуємо наприкінці наступного тижня, голосування в залі – по плану 9 грудня", – додала голова бюджетного комітету.

Бюджет на 2027 рік – головне

Нагадаємо, 15 вересня уряд затвердив законопроєкт про Державний бюджет на 2027 рік, а наступного дня представив його у Верховній Раді. Як зазначили тоді у Міністерстві фінансів, усі доступні внутрішні ресурси держави спрямовано на посилення спроможності України ефективно протистояти агресії.

Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету України на 2027 рік у першому читанні 28 жовтня 2026 року – "за" проголосували 239 народних депутатів. Під час розгляду законопроєкту депутати підтримали низку поправок, зокрема щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у 2027 році.

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