Біткоїн під загрозою падіння: аналітики озвучили прогноз

Тиск на біткоїн посилюється через розворот кількох чинників, які раніше підтримували його зростання.

Біткоїн може продовжити падіння після різкого розпродажу минулого тижня. Інвестори дедалі більше побоюються подальшого зниження його ціни на тлі жорсткішої політики Федеральної резервної служби США та загальне зниження інтересу до ризикових активів.

Як пише Bloomberg, станом на понеділок, 16 листопада, найбільше відкритих позицій за опціонами на продаж біткоїна було зосереджено на рівні 60 000 доларів. Це приблизно на 8% нижче за поточну ціну криптовалюти, яка становить близько 65 000 доларів. Такі контракти дають право продати актив за заздалегідь визначеною ціною і дозволяють інвесторам захиститися від подальшого падіння.

Рівень у 60 000 доларів уже двічі втримувався як важлива цінова підтримка цього року, а також протягом 2024 року. Однак якщо біткоїн впевнено опуститься нижче цієї позначки, ринок може зазнати серйозних втрат.

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Тиск на криптовалюту посилюється через розворот кількох чинників, які раніше підтримували його зростання.

За даними Bloomberg, після зламу криптобіржі Binance 29 жовтня інвестори вивели майже 3 млрд дол. із біржових фондів (ETF) на біткоїн у США. Це позбавило криптовалюту одного з важливих джерел попиту.

Крім того, погіршилися очікування щодо процентних ставок у США. Трейдери дедалі більше схиляються до того, що ФРС підвищуватиме ставки у 2027 році.

Додатково на криптовалюти тисне загальне зниження інтересу до ризикових активів через невизначеність навколо інвестицій у сектор штучного інтелекту.

"Біткоїну доводиться конкурувати за увагу інвесторів. На тлі суперечок навколо Nvidia, економічної невизначеності та геополітичної напруженості інвестори мають достатньо інших приводів для занепокоєння", – зазначив генеральний директор Koinly Робін Сінгх.

На його думку, наразі немає очевидного чинника, який міг би повернути покупців на ринок і допомогти біткоїну відновити зростання.

Водночас головний аналітик ViaBTC Джефф Ко вважає, що криптовалюта може наближатися до переломного моменту. Він припускає, що частина інвесторів продавала біткоїн, щоб вивільнити кошти для участі в первинному розміщенні акцій (IPO) компанії Anthropic. Схожа ситуація, за його словами, спостерігалася перед IPO SpaceX, після якого біткоїн швидко відновився.

Минулого тижня біткоїн подешевшав на 12%, а у вихідні опускався майже до чотиримісячного мінімуму – 62 000 дол. Після цього криптовалюта частково відіграла втрати, однак трейдери і надалі готуються до можливого нового падіння.

Ринок криптовалют – останні новини

13 листопада біткоїн уперше із серпня опустився нижче 70 000 доларів. За два дні його вартість знизилася на 9% на тлі побоювань щодо інфляції та підвищення процентних ставок, які тиснуть на ринок криптовалют.

У жовтні криптовалютний ринок обвалився після найбільшої крадіжки в історії кіберзлочинності. Після зламу криптобіржі Binance зловмисники вивели цифрові активи на суму близько 6,3 млрд доларів.

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