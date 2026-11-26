Болгарія підтримає запропонований новий кредит ЄС у розмірі 45 мільярдів євро для України, але лише ту частину, яка призначена для невійськової допомоги. Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє Reuters.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня заявила, що новий кредит складатиметься з двох частин: до 25 млрд євро на військову допомогу та до 20 млрд євро на невійськові цілі. Рішення було прийнято з метою залучення до цієї ініціативи тих держав-членів, які виступають проти постачання зброї Києву.
"Болгарія візьме участь у наданні позики в розмірі 20 млрд євро на невійськову підтримку України. В Україні проживає величезна діаспора болгар, і ми прагнемо зосередити нашу підтримку саме на цій сфері. Ми зробимо свій внесок, але Болгарія не виділятиме коштів на озброєння", – заявив Радев, коли прибув на саміт Європейського Союзу у Брюсселі..
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26 листопада лідери Європейського Союзу мають обговорити наступний семирічний бюджет блоку та питання фінансування України в розмірі 45 млрд євро. Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступають проти. Ця четвірка країн є значними чистими отримувачами коштів із бюджету Євросоюзу.
Загальний дефіцит фінансування України наступного року оцінюють в 70 мільярдів євро. Новий кредит Києву від ЄС у розмірі 45 мільярдів євро має забезпечити близько двох третин від цих потреб. Ще третину мають надати союзники поза межами блоку. Водночас виплати від ЄС можуть розтягнутися до кінця 2028 року.