Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

В Одесі керуючий санацією державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» в 2018 році продав її майно за заниженою ціною, чим заподіяв державі понад 17 млн грн збитків.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що за процесуального керівництва ОГП повідомлено про підозру керуючому санацією зазначеної компанії, за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, у 2018 році він, діючи поза межами установлених судом строків санації, здійснив продаж майна компанії, що розташоване в рекреаційній зоні міста Одеса. При цьому вартість майна була значно занижена. Внаслідок цього державі заподіяно понад 17 млн грн збитків.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та звільнення з посади.

Як повідомили в прес-службі, за іншими фактами розтрати майна ДСК «Чорноморське морське пароплавство» слідство триває.

Євген Лахненко був призначений керуючим санацією Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» у 2016 році.

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Автор: УНІАН