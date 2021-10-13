Курс гривні до євро залишився на рівні 30,60 грн/євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 13 жовтня, зміцнився на 2 копійки – до 26,45 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро залишився на рівні показника попереднього дня – 30,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,28 грн за долар, євро – 30,25 грн за євро.

Курс на 13 жовтня:

Читайте такожДолар продовжує падати в цініНаціональний банк України на середу, 13 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на жовтень:

Банкіри вважають, що курс національної валюти в жовтні може незначно поступитися доларів США.

Автор: Катерина Жирій