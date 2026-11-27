Продати долар можна в середньому за курсом 44,94 грн, а євро – 49,31 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 27 листопада, знизився на 13 копійок і складає 45,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,94 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 50,04 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,31 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,01 грн/євро, а курс продажу - 49,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 27 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,11 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

З 30 листопада до 6 грудня очікується, що курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 45-45,7 грн, а на готівковому ринку – 45,2-46 грн. Водночас курс євро перебуватиме в діапазоні 50-51,5 грн.

Як розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, загалом на початку грудня передумов для суттєвого загострення ситуації на валютному ринку не прогнозується.

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