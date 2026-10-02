Долар сягнув нового історичного максимуму: офіційний курс валют на 5 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 5 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,99 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 11 червня - 44,98 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,97/45,00 грн/дол., а до євро - 50,51/50,53 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 2 жовтня зріс на 22 копійки і складав 45,22 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,71 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 6 копійок і становив 51,18 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,51 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 25 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складав 51,10 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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