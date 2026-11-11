Нацбанк суттєво посилив гривню: офіційний курс валют на 12 листопада

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,48 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 60 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,29/45,34 грн/дол., а до євро – 50,46/50,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 11 листопада залишився на попередньому рівні і складав 46,05 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 45,35 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 3 копійки і становив 51,62 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,73 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 11 копійок і становив 46,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складав 51,75 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 45,50 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

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