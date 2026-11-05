Курс валют в Україні: скільки коштує долар 5 листопада

Продати долар можна в середньому за курсом 45,57 грн, а євро – 50,99 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 5 листопада, знизився на 2 копійки і складає 46,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,99 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,42 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,19 грн/євро, а курс продажу - 51,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 5 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,54 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

На початку листопада попит на іноземну валюту в Україні зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону, тоді як її пропозиція скоротилася через наслідки російських обстрілів, повідомили у Національному банку України.

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