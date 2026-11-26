Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,45 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 26 листопада, знизився на 15 копійок і становить 45,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 15 копійок і складає 50,10 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,95 гривні, а євро - за курсом 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях "ПриватБанку" сьогодні можна за 4555 гривень. 100 євро обійдуться у 5010 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер знизився на 21 копійку і складає 45,45 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 25 копійок – до 50,00 гривень.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 26 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 6 копійок і складає 45,66 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,04 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 50,11 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,33 гривні за євро.

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