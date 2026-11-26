Франція просить додатково виділити 35 млрд євро для фермерів, щоб ускладнити можливий перегляд бюджету ЄС у разі приходу Ле Пен до влади.

Франція та Німеччина хочуть захистити майбутній 7-річний бюджет ЄС від Марін Ле Пен. Лідерка французьких націоналістів погрожує зірвати бюджетну угоду, якщо переможе на виборах президента, повідомляє Financial Times.

Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях напередодні президентських виборів у Франції, заявила, що скоротить чистий внесок країни до бюджету ЄС удвічі та припинить фінансування України. За словами джерела, близького до політикині, вона також дала зрозуміти, що може відмовитися ратифікувати угоду щодо бюджету ЄС.

За даними двох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів, уряд Франції запросив додатково 35 млрд євро субсидій для сільського господарства в межах бюджету ЄС, який почне діяти з 2028 року. За їхніми словами, ця вимога має забезпечити Франції максимальні вигоди та ускладнити Ле Пен перегляд бюджетної угоди, якщо вона переможе на виборах.

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Французька вимога про додаткові 35 млрд євро субсидій для фермерів передбачає виділення цих коштів окремо від решти бюджету, який спрямовується на такі пріоритети, як регіональний розвиток, міграція та соціальні програми.

Німеччина, зі свого боку, прагне закріпити майбутнє фінансування України в бюджетному законодавстві ЄС. Таким чином Берлін хоче гарантувати, що додаткова допомога Києву не буде заблокована Францією чи будь-якою іншою країною-членом Євросоюзу. За словами одного з чиновників, вимога Німеччини покликана зробити підтримку України "захищеною від Ле Пен".

"Вона нависає над усіма питаннями, які ми розглядаємо", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, залучений до бюджетних переговорів.

Можливість Ле Пен реалізувати свої погрози щодо бюджету ЄС частково залежатиме від того, чи здобуде її партія "Національне об'єднання" більшість у парламенті. Водночас самі ці погрози вже викликають занепокоєння в інших європейських столицях.

Лідери країн ЄС, які зустрінуться в Брюсселі в четвер і п'ятницю, вперше обговорять бюджетні пропозиції. Європейські чиновники прагнуть узгодити угоду до кінця року.

Після того як лідери затвердять бюджет, країни-члени проведуть переговори з Європарламентом, який має схвалити угоду та ухвалити низку законодавчих актів.

За словами чиновників, наприкінці лютого французький парламент піде на канікули, тому процес навряд чи завершиться вчасно, щоб ратифікувати угоду до президентських виборів у квітні.

Розбіжності всередині ЄС щодо фінансування України

Деякі країни побоюються поступатися вимогам Франції, підозрюючи, що Париж може перебільшувати наслідки приходу до влади лідера націоналістів. "Французи намагаються отримати вигоду, погрожуючи нам урядом Ле Пен", – каже дипломат ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкрито пов'язав свою згоду на бюджет ЄС із забезпеченням довгострокового фінансування України. Німеччина, на яку припадає близько чверті витрат Євросоюзу, не підтримає бюджет, якщо країни-члени не погодяться включити допомогу Києву до законодавства ЄС про "власні ресурси".

Це дозволило б у майбутньому затверджувати збільшення фінансування більшістю голосів, а не вимагати одностайної підтримки всіх держав.

Угорщина, Болгарія, Словаччина та Чехія вже виступили проти подальшого фінансування України. Водночас усі чотири країни є чистими отримувачами коштів ЄС, тому зацікавлені у збереженні нинішнього рівня бюджетних витрат.

Спочатку Європейська комісія запропонувала виділити 100 млрд євро на підтримку України протягом семи років, однак цю суму широко вважають недостатньою.

Країни-члени ЄС також мають домовитися, як покрити понад 50 млрд євро відсотків за непогашеним боргом Євросоюзу, пов'язаним із допомогою Києву. Високопосадовці ЄС наполягають, щоб ці витрати фінансувалися додатково до запропонованих 100 млрд євро.

Останні заяви Марін Ле Пен

Нещодавно Марін Ле Пен заявила, що виступає проти приєднання України до Європейського Союзу. Вона також виступила проти вступу України до НАТО. За її словами, це питання має обговорюватися в межах мирних переговорів.

Водночас Ле Пен запропонувала Франції виступити організатором масштабної мирної конференції, метою якої стане припинення розв’язаної Росією війни.

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