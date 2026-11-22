Фіцо наголосив, що така підтримка України "лише продовжує страждання".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро, заявивши, що допомога Києву "лише продовжує страждання".

Про це Фіцо сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що Словаччина не долучалася і до попереднього кредиту на €90 мільярдів, і змінювати позицію не збирається.

Фіцо стверджує, що ЄС політично "шантажує" Словаччину, пов’язуючи питання кредиту із затвердженням загальноєвропейського бюджету на 2028–2034 роки. Він також заявив, що "це не позика, а фактично подарунок", підкресливши, що Україна не зможе повернути ці кошти.

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Водночас він зазначив, що Словаччина продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу. Однак він вважає недоцільною участь у кредитуванні України, оскільки, за його словами, така підтримка "лише продовжує страждання".

Фіцо також додав, що питання нової позики він планує обговорити в понеділок під час зустрічі в Братиславі з прем’єрами країн Вишеградської четвірки та канцлером Австрії.

Кредит ЄС для України

Раніше три країни ЄС – Чехія, Словаччина та Угорщина – домоглися звільнення від сплати відсотків за кредитом Україні на 90 млрд євро. Новий кредит обсягом близько 45 млрд євро потребуватиме підтримки всіх 27 країн Євросоюзу. Водночас ці три держави, а також Болгарія вже заявили, що не братимуть участі в подальшому фінансуванні України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі країни-члени блоку не погодяться брати участь у фінансуванні України у 2027 році та в наступні роки.

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