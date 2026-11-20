Позитивну динаміку продемонстрували сільське господарство і торгівля.

У жовтні 2026 року реальний ВВП України скоротився на 1,7%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Економіка падає вже третій місяць поспіль, хоча темпи спаду дещо сповільнилися порівняно з вереснем, коли вони становили 2%, свідчить оцінка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Водночас, за попередніми даними Держстату, у третьому кварталі 2026 року ВВП скоротився на 0,7% у річному вимірі.

За підсумками перших десяти місяців року економіка також демонструє спад, а за результатами всього 2026 року очікується негативна динаміка.

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Ситуацію ускладнює те, що наслідки російських атак дедалі сильніше відчувають не лише безпосередньо пошкоджені підприємства. Зупинка великих виробництв та руйнування інфраструктури порушують роботу суміжних галузей, ускладнюють експорт і створюють проблеми для цілих виробничих ланцюгів.

Найгірша ситуація склалася у транспортній галузі: у жовтні її реальна валова додана вартість обвалилася на 24% порівняно з минулим роком. Серед головних причин – проблеми з роботою портів Великої Одеси (де перевалка впала приблизно з 6 млн т до 330 тис. т на місяць) та перевантаження залізничної інфраструктури. На західних прикордонних переходах наприкінці жовтня накопичилося понад 21 тис. вагонів.

На 16% скоротилася додана вартість в енергетиці. Виробництво та розподіл електроенергії і газу постраждали через посилення російських ударів по генерувальних потужностях та об'єктах системи передачі.

Добувна промисловість втратила 11%. Основний удар припав на видобуток залізної руди та вугілля. Частково компенсувати спад допомогло збільшення видобутку газу й нафти.

У переробній промисловості падіння становило 8,5%. Зростання оборонного виробництва поки не здатне перекрити проблеми решти галузей. Зокрема, металургія потерпає від обстрілів, обмежень на експорт до ЄС та морської блокади.

Під ударами опиняється й агропереробка. Так, у листопаді після російської атаки зупинився олійний завод Kernel.

При цьому позитивну динаміку продемонструвало сільське господарство. У жовтні додана вартість галузі зросла на 11% у річному вимірі. Після вересневого спаду сектор повернувся до зростання завдяки збільшенню загального врожаю пізніх культур та нижчій базі порівняння минулого року.

Торгівля також змогла втриматися в плюсі, хоча її зростання було символічним – лише 0,2%. Сектор виявився стійкішим, ніж очікувалося, та продемонстрував невеликий приріст реальної валової доданої вартості.

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У вересні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився, за оцінками ІЕД, на 2,4%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Основними чинниками падіння стали проблеми з логістикою, скорочення видобутку залізної руди, удари РФ по металургійних підприємствах та погіршення ситуації в енергетиці.

За підсумками третього кварталу 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,7% у річному вимірі, повідомила Державна служба статистики. Поточний спад виявився глибшим, ніж прогнозував НБУ.

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