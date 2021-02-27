Раніше до запровадження такого більш поступового варіанту підвищення акцизу народних депутатів закликала Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Компанія «Філіп Морріс Україна» гарантувала сплату понад 11 млрд. грн. акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) до державного бюджету України в 2021-2022 рр. – у разі більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи протягом цього періоду.

Про це йдеться в офіційному листі компанії «Філіп Морріс Україна» профільному Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, Міністерству фінансів України, а також представництву Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, компанія гарантувала, що сплатить 4,8 млрд. грн. акцизу на ТВЕНи у 2021 р., а також 6,5-7,5 млрд. грн. – у 2022 р.

Передбачається, що підвищення акцизу на ТВЕНи відбудеться, як і було заплановано до рівня акцизу на сигарети. Але, як пропонує Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики, це має відбутися в кілька етапів.

Зокрема, за пропозицією Комітету, з 1 квітня 2021 р. ставки акцизу на ТВЕНи мають зрости відразу на 200%.

За відповідне рішення проголосувало 19 з 25 членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, у т.ч голова Комітету Данило Гетманцев.

Раніше до запровадження такого більш поступового варіанту підвищення акцизу народних депутатів закликала Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

"Мова йде, в тому числі про різке підвищення ставки податку на ТВЕН на 320%. Жоден законослухняний бізнес, а особливо в умовах фінансово-економічної кризи, яка наразі виникла в Україні, не зможе пережити таке руйнівне підвищення податку, що також негативно позначиться на легальному ринку ТВЕН та створить ризики для державного бюджету", – заявили в Раді підприємців.

В Раді підприємців також нагадали, що через попередні плани різкого підвищення акцизу на ТВЕНи компанії-виробники вже почали різко скорочувати плани викупу акцизних марок. Наприклад, у січні 2021 р. "Філіп Морріс" була змушена знизити обсяги викупу марок з раніше запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів. Що означало потенційну втрату для держбюджету понад 300 млн. грн. доходів лише за січень 2021 р.

Більш поступовий варіант підвищення акцизу обстоювали і в Національній організації роздрібної торгівлі (НОРТ).

- Тютюнова галузь та легальний ринок роздрібної торгівлі змогли би працювати без значних потрясінь у випадку не більше 200% підвищення акцизу на ТВЕНи – заявили в НОРТ.

Крім ризиків недовиконання доходів державного бюджету, плани різкого підвищення акцизів спровокували появу китайських контрабандних ТВЕНів на українському ринку.

Зокрема, в Київській, Дніпропетровській і Запорізькій областях було зафіксовано продаж контрабандних китайських ТВЕНів під маркою МС. Активний продаж цих контрабандних ТВЕНів розпочався і в мережі Інтернет.

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Автор: УНІАН