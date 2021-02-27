Компанія «Філіп Морріс Україна» гарантувала сплату понад 11 млрд. грн. акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) до державного бюджету України в 2021-2022 рр. – у разі більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи протягом цього періоду.
Про це йдеться в офіційному листі компанії «Філіп Морріс Україна» профільному Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, Міністерству фінансів України, а також представництву Міжнародного валютного фонду.
Зокрема, компанія гарантувала, що сплатить 4,8 млрд. грн. акцизу на ТВЕНи у 2021 р., а також 6,5-7,5 млрд. грн. – у 2022 р.
Передбачається, що підвищення акцизу на ТВЕНи відбудеться, як і було заплановано до рівня акцизу на сигарети. Але, як пропонує Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики, це має відбутися в кілька етапів.
Зокрема, за пропозицією Комітету, з 1 квітня 2021 р. ставки акцизу на ТВЕНи мають зрости відразу на 200%.
За відповідне рішення проголосувало 19 з 25 членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, у т.ч голова Комітету Данило Гетманцев.
Раніше до запровадження такого більш поступового варіанту підвищення акцизу народних депутатів закликала Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.
"Мова йде, в тому числі про різке підвищення ставки податку на ТВЕН на 320%. Жоден законослухняний бізнес, а особливо в умовах фінансово-економічної кризи, яка наразі виникла в Україні, не зможе пережити таке руйнівне підвищення податку, що також негативно позначиться на легальному ринку ТВЕН та створить ризики для державного бюджету", – заявили в Раді підприємців.
В Раді підприємців також нагадали, що через попередні плани різкого підвищення акцизу на ТВЕНи компанії-виробники вже почали різко скорочувати плани викупу акцизних марок. Наприклад, у січні 2021 р. "Філіп Морріс" була змушена знизити обсяги викупу марок з раніше запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів. Що означало потенційну втрату для держбюджету понад 300 млн. грн. доходів лише за січень 2021 р.
Більш поступовий варіант підвищення акцизу обстоювали і в Національній організації роздрібної торгівлі (НОРТ).
- Тютюнова галузь та легальний ринок роздрібної торгівлі змогли би працювати без значних потрясінь у випадку не більше 200% підвищення акцизу на ТВЕНи – заявили в НОРТ.
Крім ризиків недовиконання доходів державного бюджету, плани різкого підвищення акцизів спровокували появу китайських контрабандних ТВЕНів на українському ринку.
Зокрема, в Київській, Дніпропетровській і Запорізькій областях було зафіксовано продаж контрабандних китайських ТВЕНів під маркою МС. Активний продаж цих контрабандних ТВЕНів розпочався і в мережі Інтернет.
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