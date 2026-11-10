В Україні прискорилася інфляція: які продукти та послуги подорожчали найбільше

Серед продуктів харчування за рік найбільше подорожчали риба та хліб.

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2026 року становила 1,8% порівняно із вереснем та 11% – із жовтнем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у жовтні прискорилася (проти 10% у серпні), повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 10,2%) подорожчали овочі. На 1,2-5,5% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, рис, сало, кисломолочну продукцію, молоко, сири, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо птиці, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 4,6% подешевшали яйця, на 0,3% – свинина.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 1,7% насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2% та фармацевтичну продукцію – на 1,7%.

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Відбулося подорожчання палива та мастил на 5,3% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2%. У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 2,3%.

Що стосується зміни цін за рік, то, порівняно із жовтнем 2025 року, продукти харчування в цілому подорожчали на 9,3%. Найбільше зросли ціни на рибу та продукти з риби (+23,6%), хліб і хлібопродукти (+21,3%), олію соняшникову (+20%) та макаронні вироби (+12,9%). Подешевшали ж за рік яйця (-3,6%), фрукти (-2,2%) та масло (-1,5%).

Алкогольні напої, тютюнові вироби з минулого жовтня подорожчали на 17,1%.

Ціни на транспорт за рік зросли на 30,1% за рахунок подорожчання палива та мастил на 53,9% та транспортних послуг на 40,6%. Послуги зв’язку подорожчали на 16,1%.

Інфляція в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – із вереснем 2025 року.

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на кінець 2026 року до 12,5%, серед основних причин прискорення зростання цін – подорожчання пального і руйнування складської та логістичної інфраструктури внаслідок російських атак.

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