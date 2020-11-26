Рішення Кабміну стало важливим кроком на шляху до виконання плану з фінансового оздоровлення підприємства.

Кабінет Міністрів України опублікував розпорядження, згідно з яким Запорізький титано-магнієвий комбінат включений до переліку об'єктів великої приватизації.

Рішення, відповідно до закону" Про виконавче провадження", дозволить зупинити всі виконавчі провадження щодо ЗТМК, розблокувати рахунки комбінату і забезпечити його стабільну роботу.

Як зазначає Фонд держмайна, який є розпорядником державних майнових прав на підприємство, рішення Кабміну стало важливим кроком на шляху до виконання плану з фінансового оздоровлення підприємства. Вже до квітня 2021 року Фонд держмайна розраховує збільшити обсяги виробництва на ЗТМК на 50%.

Арешт рахунків ЗТМК пов'язаний з накопиченими підприємством боргами по електроенергії в сумі понад 1,2 мільярда гривень. Винуватцем нинішнього стану справ вважаю колишнього керівника підприємства Володимира співака, тісно пов'язаного з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Нагадаємо, у 2013 році компанія Tolexis Trading Limited, що входить до DF Group Дмитра Фірташа, отримала 49% акцій ЗТМК в обмін на пакет інвестицій розміром $110 мільйонів. Інвестиційні зобов'язання виконані не були.

Фонд держмайна підкреслює, що приватизаційний аукціон по ЗТМК відбудеться лише після завершення розслідувань НАБУ і САП, що стосуються повернення 49% акцій комбінату державі. Згідно з новим статутом ЗТМК, зареєстрованим ФДМ 23 листопада, структури Фірташа втратили пріоритетне право придбати державний пакет акцій комбінату.

Державі належить 51% акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату, що є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

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Автор: УНІАН