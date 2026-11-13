Країни з найбільшим держборгом показали на інфографіці: на якому місці Україна

В Україні співвідношення боргу до ВВП становить 111,8%.

Державні запозичення сягнули історичних максимумів. За останні десять років державний борг США зріс приблизно зі 108% до 127% ВВП, тоді як борг Китаю, за прогнозами, перевищить 100% ВВП. Відповідну інфографіку на основі даних МВФ за підсумками 2026 року створило видання Visual Capitalist.

США очолюють рейтинг із прогнозованим державним боргом у 41,4 трлн доларів, що становить приблизно третину загального світового боргу. Китай посідає друге місце з боргом у 22,5 трлн доларів. За прогнозами, у 2026 році співвідношення державного боргу країни до ВВП уперше перевищить 100%.

Україна за загальним обсягом державного боргу посідає 40 місце. Обсяг її державного боргу оцінюється у 256 млрд доларів. Співвідношення боргу до ВВП становить 111,8%. Росія посідає 20-те місце. Борг становить 552 мільярди доларів, тоді як співвідношення боргу до ВВП перебуває на рівні 19,3%

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За прогнозами, у 2026 році в 20 країнах світу державний борг перевищить 100% ВВП. До цього переліку входять як великі промислово розвинені держави, так і невеликі країни, що розвиваються.

Судан має найвище у світі співвідношення державного боргу до ВВП – 334,4%. На другому місці перебуває Японія з показником 199,4%. Державний борг Франції (118,5%) та Канади (115,6%) також перевищує річний обсяг їхньої економіки. Болівія перебуває трохи вище цього порогу – 100,2% ВВП.

Навіть країни, державний борг яких не перевищує цього порогу, можуть відчувати значний фінансовий тиск. У 51 країні, що розвивається, витрати на обслуговування боргу перевищують видатки на охорону здоров’я або освіту. Загалом у цих державах проживає 3,7 млрд людей.

За прогнозами МВФ, до 2030 року світовий державний борг перевищить 100% ВВП, досягнувши рівня, який востаннє фіксувався невдовзі після Другої світової війни.

Державний борг України – головні цифри

Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі за обсягом боргу перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Станом на 30 вересня 2026 року борг України перед МВФ становив 10,69 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), або близько 14,5 млрд доларів. Це 8,7% від загального обсягу кредитів, які Фонд надав 83 країнам світу.

При цьому попередні прогнози МВФ вказують на те, що до 2029 року дефіцит зовнішнього фінансування України може сягнути 54 млрд доларів. Зокрема, у 2027 році країні може забракнути 30–35 млрд доларів, у 2028-му – ще 17 млрд доларів, а у 2029-му – 2 млрд доларів.

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