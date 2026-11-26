Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,11 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,14/45,17 грн/дол., а до євро – 49,56/49,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 26 листопада знизився на 6 копійок і складав 45,66 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 45,04 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 50,11 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,33 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 45,55 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 15 копійок і складав 50,10 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,95 гривні, а євро - за курсом 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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