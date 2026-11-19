Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,05 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,02/45,05 грн/дол., а до євро – 49,55/49,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 19 листопада знизився на 12 копійок і складав 45,78 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 45,09 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 26 копійок і становив 50,46 гривні за євро, а продати європейську валюту можна булло за курсом 49,57 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 45,70 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 25 копійок і складав 50,40 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 45,05 гривні, а євро - за курсом 49,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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