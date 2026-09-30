В Україні подешевшала валюта: який курс долара і євро сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,57 грн, а євро – 50,67 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 30 вересня, знизився на 7 копійок і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 14 копійок і становить 51,34 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,67 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,93 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що за базовим сценарієм у жовтні долар перейде на новий щабель. Готівковий долар перебуватиме в рамках 45,50-46,00 грн, а євро – 51,00-51,50 грн. За його словами, на гривню тиснуть поглиблення дефіциту зовнішньої торгівлі через падіння експорту та зростання імпорту, зокрема палива, продовольства, фармацевтики й металопродукції.

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