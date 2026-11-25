Продати долар можна в середньому за курсом 45,06 грн, а євро – 49,37 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 25 листопада, зріс на 10 копійок і складає 45,72 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,06 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і становить 50,19 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,37 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,53 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,30 грн/євро, а курс продажу - 50,05 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 25 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,35 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,61 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

Гривня стала лідером зростання до долара серед європейських валют за минулий тиждень, повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, зараз ринок проходить курсове дно, тобто подальшого зміцнення гривні не очікується, адже період сплати податків наразі закінчується і експортери припинять активно продавати іноземну валюту.

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