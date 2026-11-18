Продати долар можна в середньому за курсом 45,22 грн, а євро – 49,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 18 листопада, знизився на 7 копійок і складає 45,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,22 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 22 копійки і становить 50,72 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,73 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,86 грн/євро, а курс продажу - 50,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 18 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,34 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,86 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 13 копійок.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов заявив, що до кінця 2026 року основні курсові коливання долара на міжбанківському ринку відбуватимуться переважно в межах 45-46 грн. Попри підвищений попит на іноземну валюту та посилення воєнних ризиків, наразі немає достатніх підстав очікувати різкого і тривалого знецінення гривні.

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