Банки та обмінники підвищили ціни на валюту: курс долара і євро 9 вересня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,39 грн, а євро – 51,50 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 9 вересня, зріс на 9 копійок і складає 44,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,39 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 9 копійок і становить 52,14 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,50 гривні за євро.

Скільки коштує долар сьогодні в обмінниках

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,10 грн/євро, а курс продажу - 51,88 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,47 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що бізнес активізує закупівлі, імпортери готуються до нового сезону, а енергетичні ризики стають більш відчутними. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до 13 вересня коливатиметься в межах 44,4–44,8 гривні на міжбанківському ринку та 44,3–44,8 гривні на готівковому ринку.

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