В Україні подорожчала валюта: який курс долара і євро сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 45,40 грн, а євро – 50,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 10 листопада, зріс на 6 копійок і складає 46,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становить 51,65 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,00 грн/євро, а курс продажу - 51,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 10 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,82 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

Курс долара в Україні залишатиметься під тиском підвищеного попиту на валюту. Цього тижня готівковий долар в обмінниках може коштувати до 46,40 грн, а євро – до 51,90 грн, розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

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