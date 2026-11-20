Продати долар можна в середньому за курсом 44,96 грн, а євро – 49,44 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 20 листопада, знизився на 17 копійок і складає 45,61 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,96 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 20 копійок і становить 50,46 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,44 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,48 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,30 грн/євро, а курс продажу - 50,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,05 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

З 23 по 29 листопада курс долара перебуватиме в межах 45,1-45,75 грн, а євро – 50-52 грн. При цьому загальна ринкова ситуація залишатиметься залежною від кількох економічних і воєнних обставин, вплив яких уже став доволі тривалим, розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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