Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,45 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 23 листопада, знизився на 10 копійок і становить 45,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 50,15 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,75 гривні, а євро - за курсом 49,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4545 гривень. 100 євро обійдуться у 5015 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 45,45 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 50,25 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 23 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 44,93 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,28 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 25 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 13 копійок і складає 45,48 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,81 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 37 копійок і становить 50,09 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,28 гривні за євро.

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