Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,45 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 27 листопада, знизився на 10 копійок і становить 45,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 50,05 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,85 гривні, а євро - за курсом 49,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 1000 доларів у відділеннях "ПриватБанку" сьогодні можна за 45450 гривень. 1000 євро обійдуться у 50050 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 45,45 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 50,00 гривень.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,11 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 13 копійок і складає 45,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,94 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 50,04 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,31 гривні за євро.

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