Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 30 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,02 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,35 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,99/45,03 грн/дол., а до євро – 49,35/49,37 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 27 листопада знизився на 13 копійок і складає 45,53 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,94 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 7 копійок і становив 50,04 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,31 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45,45 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 50,05 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,85 гривні, а євро - за курсом 49,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

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