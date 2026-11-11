Курс валют в Україні сьогодні: скільки коштує долар 11 листопада

Продати долар можна в середньому за курсом 45,35 грн, а євро – 50,73 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 11 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 46,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і становить 51,62 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,73 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,00 гривень. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 11 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,50 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі спрогнозував, що курс долара в Україні до 15 листопада перебуватиме в межах 45–45,7 гривні на міжбанківському ринку та 45–45,7 гривні на готівковому ринку.

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