Продати долар можна в середньому за курсом 45,31 грн, а євро – 50,02 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 17 листопада, знизився на 1 копійку і складає 45,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,31 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 16 копійок і становить 50,94 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,02 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,13 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,00 гривень. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,10 грн/євро, а курс продажу - 50,85 грн/євро.

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Курс валют - останні новини

Національний банк України встановив на 17 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,39 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,99 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

Американський долар сьогодні оновив максимум за 19 місяців щодо кошика основних валют на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США (ФРС) може вдатися до агресивнішого підвищення процентних ставок.

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