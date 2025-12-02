У Полтавському ТЦК навели приклади, як українці боронять країну родинами

Деякі чоловіки вперше взялися за зброю у віці понад 50 років.

У ЗСУ вистачає прикладів українців, які пішли на службу родинами. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі для "Телеграфа" зазначив, що небажання виконувати обов’язок із захисту країни не пов’язане з віком. За його словами, мотивація залежить від виховання, патріотизму та усвідомлення того, хто є ворогом і які наслідки може мати поразка у війні.

Він наголосив, що серед військових вистачає чоловіків старше 50 років, які не уникали служби, а навпаки – самі прийшли до війська. Так само не ховаються й їхні діти.

Істомін підтвердив, що випадки, коли батько та син служать одночасно, зовсім не поодинокі. Він навів кілька історій із Полтавщини, про які ТЦК вже повідомляв на своїй офіційній сторінці. Зокрема, у Хоролі служить 47-річний штаб-сержант В’ячеслав Сельвич, який раніше був бойовим медиком у 77-й бригаді ДШВ. Після поранення він перевівся до ТЦК. А його син воює у 46-й бригаді десантно-штурмових військ. Хлопець пішов на фронт добровольцем у 22 роки та швидко став командиром взводу.

Ще один приклад - родина старшого сержанта Григорія Степаненка з Лохвиці. Його син командує відділенням у механізованій бригаді ЗСУ, а сам Степаненко разом із ним прийшов до ТЦК 24 лютого 2022 року. Близько року вони служили разом, доки їх не розподілили у різні бойові частини. Через численні контузії стан здоров’я батька погіршився, і ВЛК визначила, що він може служити лише у тилових підрозділах.

Істомін згадав і добровольця Анатолія Небояна з Миргорода, який став військовим у 48 років, у перший день повномасштабної війни. За його словами, Небоян воював у складі зведеної стрілецької роти ТЦК разом зі 110-ю бригадою, пізніше - з 59-ю.

"Отримав чисельні контузії, обмороження пальців рук і ніг… Після лікування і реабілітації його перевели у Миргородський ТЦК та СП. Його син продовжує воювати", - розповів Істомін.

Ще один випадок стосується молодшого сержанта Віктора Дроздова з Великої Багачки. У нього воюють двоє синів, причому молодший спеціально повернувся в Україну з Польщі, де жив останні роки. Окрім синів, на фронті перебувають також два брати та два зяті Дроздова. Сам він став до лав захисників у 50 років.

Досвід жінок у війську

Нагадаємо, військовослужбовиця бригади Національної гвардії України "Рубіж" Єва з позивним "Юнга" розповіла, як воюють жінки. За її словами, деякі люди ще не звикли до того, що жінки виконують в армії ті ж функції, що й чоловіки. А коли жінка намагається потрапити на бойову посаду, її не хочуть брати.

