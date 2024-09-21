Від початку року оренда однокімнатної квартири подорожчала на 5,4%.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у серпні 2024 року становила 6 962 гривень. Це на 0,7% більше порівняно з липнем, при цьому від початку року оренда подорожчала на 5,4%. Про це повідомляє BisinessUA з посиланням на звіт Державної служби статистики.

Зазначається, що Закарпатська область залишається лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%, до 11 738 гривень на місяць.

Друге місце посідає Львівська область, де вартість оренди знизилась на 10% і нині становить 10 614 гривень.

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Третьою серед лідерів за вартістю оренди житла йде Рівненська область замикає трійку лідерів, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.

У Києві, який посів четверте місце, оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4,8%, досягнувши 9 142 гривень.

За даними Держстату, зростання цін на оренду найбільше відчувається у західних та центральних регіонах України. При цьому найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано у:

Херсонській області — 2 831 гривня.

Сумській області — 3 289 гривень.

Миколаївській області — 3 597 гривень.

Оренда житла в Україні: останні новини

У березні у Мінсоцполітики вирішили надавати субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Розмір допомоги залежатиме від вартості оренди, доходів домогосподарства та кількості осіб.

Особливість субсидії - це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному місті країни, адже "ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється".

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