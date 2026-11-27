Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби.

Національний банк випустив срібну пам’ятну монету, присвячену Папі Римському Івану Павлу ІІ. Її введення в обіг приурочене до 25-ї річниці історичного візиту Святішого Отця в Україну, повідомила пресслужба регулятора.

"Вшановуємо постать видатного понтифіка, святого Папи Римського Івана Павла ІІ (світське ім’я – Кароль Юзеф Войтила), одного з найвпливовіших польських діячів ХХ століття, випуском пам’ятної монети "З миром у серці. Іван Павло ІІ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що приїзд понтифіка у червні 2001 року став знаковою подією в духовному житті України та сприяв розвитку міжконфесійного діалогу і зміцненню зв’язків між українським і польським народами.

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Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, масою дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Елемент оздоблення – кольоровий друк. Тираж складає 3 000 штук.

На аверсі зображено стилізовані силуети двох постатей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з постатей тримає в руці оливкову гілку – символ миру.

По колу розміщено написи українською та польською мовами: ПРОЩАЄМО І ПРОСИМО ПРОЩЕННЯ (ліворуч), PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE (праворуч) – історична фраза, яку понтифік використовував як формулу примирення.

На реверсі в центрі композиції зображено портрет Папи Римського Івана Павла ІІ з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі розміщено стилізований силует голуба, що злітає, – символ Святого Духа, миру та свободи.

Пам’ятні монети НБУ – останні новини

У серпні стало відомо, що Національний банк України ухвалив рішення у 2026 році випустити пам’ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Івану Павлу II та 25-річчю його історичного Апостольського візиту до України.

У листопаді Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену архістратигу Михаїлу, який є символом перемоги добра над злом, справедливості та незламності.

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