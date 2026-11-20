Тираж монети складає лише до 15 000 штук.

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену архістратигу Михаїлу, який є символом перемоги добра над злом, справедливості та незламності, повідомила пресслужба регулятора.

"Його образ не вперше стає темою українських пам’ятних монет. Монети із зображенням архістратига Михаїла – одні з найулюбленіших серед українських нумізматів", - ідеться у повідомленні.

Крім того, постать архістратига Михаїла зображено у центральній частині стелі операційної зали Національного банку.

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Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 999 проби, масою 31,1 г та діаметром – 38,6 мм. Елемент оздоблення – локальна позолота.

На аверсі розміщено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку України.

На реверсі – образ архістратига Михаїла, зображеного за мотивами вітражного оформлення стелі операційної зали НБУ. По колу розміщено напис: "…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").

Тираж монети складає до 15 000 штук. Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети НБУ – останні новини

Нещодавно Національний банк ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її областям. Нові монети присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям.

Також Нацбанк випустив пам’ятну монету "Рік Кози" з серії "Східний календар", присвячену символу 2027 року. Монета "Рік Кози" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

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