Ринок належить Олександру Стельмаху через компанію "Аграрний маркетинговий центр" (77,5% у статутному капіталі), пишуть ЗМІ.

У Києві 12 грудня, у вихідний день, співробітники власниці забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової за допомогою нотаріуски Ніно Барамії переоформили компанію, якій належить "РСГП "Столичний" (однойменний ринок).

Про це заявили співробітники ринку, відповідне повідомлення опубліковано й на сторінці підприємства в Facebook. Вони заявляють, що в такий спосіб Молчанова готує рейдерське захоплення.

"Сьогодні, 12 грудня, у вихідний день, о 8:00 ранку "працівники" Влади Молчанової (власниці "Столиця Груп") за змовою з чорним нотаріусом Барамією Н. (Київ, Дегтярівська, 28, кв. 62) змінили учасника підприємства ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", якому належить 78,5% ТОВ "РСГП "Столичний". Отже, найближчим часом Влада Молчанова готує рейдерське захоплення ринку "Столичний", – йдеться в заяві адміністрації ринку.

Раніше фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", вийшли на пікет проти дій міноритарної акціонерки підприємства, керівниці ТОВ "Сучасні ринкові інновації" і власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. Як переконані підприємці, саме вона та її чоловік, ексміністр юстиції Криму Сергій Коровченко стоять за рейдерськими атаками

OBOZREVATEL пише, що Коровченко відомий тим, що в момент окупації півострова на нього покладали великі надії люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Вони хотіли зберегти Коровченка на посаді міністра юстиції. За задумом окупантів, роль міністра юстиції АР Крим полягала в тому, щоб юридично супроводити перехід української території під "юрисдикцію" РФ, а також "поділитися" даними, що містяться в державних реєстрах Міністерства юстиції України. У ЗМІ, як уже писав OBOZREVATEL, його називають відомим рейдером.

Ринок належить Олександру Стельмаху через компанію "Аграрний маркетинговий центр" (77,5% у статутному капіталі). Також є і міноритарні власники ("Сучасні ринкові інновації" (пов'язані з Молчановою), "Урспецторг", "Укртехніка").

Суди між компаніями, які пов'язані з Молчановою, і мажоритарними власниками ринку "Столичний" тривають уже кілька місяців. 8 грудня суддя відмовився накласти арешт на майновий комплекс, а вже 12 грудня, як стверджують підприємці ринку, Молчанова за допомогою нотаріуски Ніно Барамії переоформила компанію ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", якій належить 78,5% ринку. Це нібито дозволить їй рейдерськи захопити цілий комплекс.

Ніно Барамія працює нотаріусом з 2010 року. За цей час на неї подали кілька десятків позовних заяв: найчастіше вимагають визнати недійсним договори на зміну власника на майно або спадкові справи. Наприклад, згідно зі справою №761/19093/15-ц, вона відкрила спадкову справу за заповітом, хоча вже минули встановлені законом терміни (шість місяців після смерті).

Є і більш великі справи, наприклад, у Харкові з Барамією судиться "Фармстандарт-Біолік", у Києві ж вона бере участь у масштабній операції щодо ринку "Столичний", який і в ЗМІ, і самі підприємці називають спробою рейдерського захоплення.

OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з нотаріусом. Вона заявила, що "жодного захоплення немає", а після цього відразу ж вимкнула телефон. Також варто зазначити, що сьогодні, згідно з графіком Барамії, у неї вихідний

Молчанова керувала ринком багато років, а тепер намагається його захопити

Влада Молчанова – міноритарний власник ринку, до того ж 77,5% підприємства належить Олександрові Стельмаху. Незважаючи на це, з 2011 до 2019 року Молчанова через свого директора Олексія Чумака самостійно керувала ринком, розповів OBOZREVATEL заступник гендиректора підприємства Дмитро Долгушевський.

За цей час Стельмах не отримав ні копійки дивідендів. Тоді він вирішив зробити аудит, замінити керівництво. Внаслідок цього за 10 місяців 2020 року доходи ринку збільшилися на 23% – з 133 млн грн до 169,5 млн грн. Паралельно на 19% зменшились витрати – зі 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операційний прибуток зріс у 6,2 раза, з 10,7 млн грн до 66,9 млн. Зростання досягло 56,2 млн грн.

Зараз Молчанова намагається довести до банкрутства ринок, щоб потім купити його за копійки, пише OBOZREVATEL.

"Змусити мажоритарного акціонера все-таки відійти, не займатися ринком. Вона хоче забудувати ділянку, на якій зараз розташований "Столичний". Тому що ринок займає сто шістдесят гектарів земель. Молчановій ринок взагалі не потрібен. Вона як забудовник (Влада Молчанова очолює будівельну компанію Stolitsa Group. – Ред.) хоче ці гектари забудувати п'ятиповерхівками, дев'ятиповерхівками – та й усе", – впевнений Долгушевський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН