У листопаді поточного року жителям деяких будинків Києва надіслали платіжки з боргом.

У листопаді 2021 року жителі деяких будинків Києва отримали несподівані платіжки, в яких вказано борг у розмірі майже тисячі гривень.

Так, у квитанції від ТОВ "Домофон Плюс", яку отримали мешканці будинків у Подільському районі Києва, тисячу було нараховано за використання домофону, якого в цих будинках немає.

"Останнього разу у нас було встановлено домофон років п'ять тому. Оскільки район не дуже благополучний, завжди знайдуться ті, хто захоче вломитися в під'їзд, і наявність домофону їм не завадить. Були ситуації, коли навіть двері вибивали. Але двері в парадне залишаються відчиненими. Тому для мене дивно, що через стільки років прийшли платіжки на оплату того, чого у нас немає вже багато років немає", - розповів мешканець одного з будинків.

У відповідь на скарги мешканців та вимоги розібратися у ситуації комунальники порекомендували писати у вільній формі заяву на пошту, яка вказана на платіжці. При цьому важливо в таких листах вказувати, протягом якого часу в будинку немає домофону і вимагати анулювати такий борг.

Читайте такожЗ 1 грудня в Україні змінять розмір мінімальної пенсії"Ми колективно дзвонили в комунальні служби, писали заяви. Але відповіді ніякої не прийшло. Так що ми навіть не знаємо, списали нашому під'їзду борг чи ні. При цьому нас запевнили, що домофона найближчим часом так і не буде, хоча ініціатива встановити його знову від мешканців виходила", - говорить киянка.

Нагадаємо, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець вересня 2021 року зменшилась на 2,2% у порівнянні з серпнем – до 61,5 млрд грн.

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Автор: Діана Могилєвич