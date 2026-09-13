Прем’єр-міністр розповів, скільки грошей недоотримав бюджет через російські атаки на бізнес

Він констатував, що удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитися.

Близько 70 мільярдів гривень податкових надходжень можуть не дійти до українського бюджету через російські атаки на бізнес - це оцінка, станом на початок вересня. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі.

Він констатував, що удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитися.

"Уряд вживає низку заходів підтримки. Провели повну ревізію приміщень Фонду держмайна, державних підприємств і міністерств - пропонуємо бізнесу використовувати ці складські та виробничі площі", - зазначив прем’єр.

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За його словами, Кабмін готує децентралізацію логістики за прикладом енергетики - є план з рітейлерами й логістичними компаніями щодо його реалізації. Також він домовляється із країнами-сусідами про гнучку, швидку систему перетину кордону.

"Уряд планує передбачити окрему статтю бюджету попередньо в розмірі 1 млрд доларів для страхування воєнних ризиків - розраховуємо, що міжнародні партнери мультиплікують цю суму. Мета - сформувати резерв, що покриватиме 40-50% збитків від атак. Головне - це максимально спрощена процедура і швидка реакція", - додав Корецький.

Удари РФ по бізнесу

У ніч на 12 вересня Росія атакувала завод польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області, який виробляє керамічну плитку і сантехніку.

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