Уряд РФ з наступного року запроваджує нові податки.

Державна дума Російської Федерації ухвалила закон про федеральний бюджет на 2027–2029 роки, який передбачає збільшення військових витрат до нового рекорду з часів Радянського Союзу та скорочення фінансування за ключовими цивільними статтями.

Як пише The Moscow Times, наступного року уряд витратить на армію та закупівлю озброєння кожен третій рубль із бюджету (35%). Видатки за статтею "Національна оборона" збільшаться на 32% – із 12,9 трлн рублів цього року до 17,1 трлн рублів наступного.

На 7,6% - до 4,6 трлн рублів - зростуть видатки за статтею "Національна безпека", до якої входять бюджети МВС, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб і пенітенціарної системи. Разом силові структури "поглинуть" 44% бюджету, або 21,3 трлн рублів.

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Водночас витрати на підтримку національної економіки скоротяться на 3% – до 4,62 трлн рублів; на житлово-комунальне господарство – на 8% - до 1,83 трлн рублів; на охорону здоров'я – на 3% - до 1,81 трлн рублів. Видатки на соціальну підтримку населення зменшаться на 6% – до 6,65 трлн рублів.

На низку ключових проєктів, згідно з бюджетним документом, чекає радикальне скорочення фінансування. Так, федеральний проєкт "Багатодітна сім'я", метою якого декларувалося збільшення на 15% кількості громадян із трьома та більше дітьми, а також зниження рівня бідності серед цієї категорії населення, наступного року втратить 40% фінансування. Національний проєкт "Тривале та активне життя" скоротиться на 20%.

Щоб наповнити рекордний військовий бюджет, із наступного року уряд запроваджує "податок на надприбутки" для золотодобувних компаній і виробників кольорових металів. Крім того, максимальну ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для "пасивних доходів", зокрема банківських вкладів, підвищують до 22%. Також запроваджується 22%-ий ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах.

Попри нові податки, бюджет залишиться дефіцитним: видатки уряду перевищать доходи на 5,4 трлн рублів наступного року. Цього року, за розрахунками Мінфіну РФ, дефіцит бюджету вдвічі перевищить початковий план і становитиме 7,3 трлн рублів.

За оцінками, відносно розміру економіки цивільні видатки бюджету скоротяться до мінімуму з 2005 року – 9% ВВП. Для порівняння: у поточному та минулому роках цей показник становив трохи більше ніж 10% ВВП, у 2023–2024 роках – близько 12% ВВП, а в довоєнному 2021 році – 13% ВВП.

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