Під час піратських трансляцій росіяни використовують для донатів картки українських банків.

Російські глядачі масово обходять міжнародні санкції, використовуючи піратські трансляції для перегляду спортивних матчів та подій.

Так, за допомогою цього вони можуть легко спостерігати за футбольними матчами усіх світових ліг, в тому числі Англійської Прем'єр ліги. Ці трансляції легко ведуться посередництвом соцмереж типу Вконтакте.

А задля заохочення і фінансування осіб, які ведуть подібні заборонені трансляції і стріми, використовується система донатів та грошових переказів. Важливим є те, що для цього використовують і картки українських банків. Так, зокрема під час трансляції матчу між Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом, який відбувався 26 квітня, глядачі мали змогу скинути донат для російського траслювальника на картку українського Monobank. Віздначимо, що можливість була доступна впродовж усієї трансляції.

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Відповідно була перевірена і підтверджена можливість скинути кошти на дану картку, яка належить конкретній особі.

Санкції проти Російського футболу - деталі

УЄФА заборонила участь російських команд у турнірах під його егідою. Раніше ФІФА дискваліфікував Росію, присудивши їй технічну поразку у відборі на ЧС-2022 проти збірної Польщі.

Росія почала погрожувати ФІФА виходом з організації через своє відсторонення.