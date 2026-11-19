Вихід Anthropic на біржу може стати важливим орієнтиром для оцінки всього сектору.

Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, провела рекордний вихід на біржу, залучивши понад 81 млрд доларів від продажу своїх акцій.

Як пише Reuters, успіх розміщення акцій Anthropic покаже, чи готові інвестори і надалі вкладати величезні кошти в галузь, попри побоювання щодо можливої ринкової бульбашки, надмірних витрат і ризиків для людства.

Anthropic залучила інвесторів на тлі підвищеного попиту на її акції та отримала оцінку в 1,5 трлн доларів. Під час позабіржових торгів її акції зросли приблизно на 26%.

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Високий попит на акції Anthropic, попри загальний розпродаж технологічних паперів, дає надію всьому сектору. Інвестори, які раніше активно вкладали гроші в сектор ШІ, останнім часом стали обережнішими. Їх непокоїть, чи виправдають майбутні прибутки величезні витрати на розвиток галузі та зростання боргового навантаження компаній.

Anthropic стане орієнтиром для ринку ШІ

Під час IPO (первинне публічне розміщення акцій) Anthropic продала 980 млн акцій за ціною 83 долари за штуку. Це вище за початковий ціновий діапазон у 70–78 доларів. Якщо організатори розміщення продадуть додатковий пакет акцій, загальна сума залучених компанією коштів може зрости до 93,5 млрд доларів.

Крім того, Anthropic залучила ще 26 млрд доларів через приватне розміщення акцій. Серед інвесторів були AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia та TSMC.

Завдяки цьому розміщенню Anthropic встановила світовий рекорд за обсягом залучених під час виходу на біржу коштів, обійшовши SpaceX Ілона Маска, яка встановила попередній рекорд у червні.

"Частина попиту може пояснюватися тим, що інвестори просто не хочуть втратити рідкісну можливість вкласти гроші в одну з провідних компаній у сфері ШІ, навіть якщо її довгострокова прибутковість залишається під питанням", – зазначив представник компанії IPOX Лукас Мюльбауер.

Anthropic стане першою публічною компанією серед розробників передових моделей штучного інтелекту. Тому її вихід на біржу може стати важливим орієнтиром для оцінки всього сектору. Тим часом головний конкурент компанії – OpenAI – за повідомленнями, розглядає можливість проведення IPO у 2027 році.

Чи виправдає компанія свою оцінку

Останніми місяцями на світових фінансових ринках посилилися дискусії про те, чи не перетворюється бум штучного інтелекту на ринкову бульбашку. Особливе занепокоєння викликають величезні інвестиції в інфраструктуру та складні фінансові домовленості між розробниками ШІ, виробниками чипів і постачальниками хмарних послуг. Через це виникають питання, наскільки реальне зростання галузі забезпечене попитом, а наскільки – грошима, які циркулюють усередині одного бізнес-середовища.

Швидке зростання Anthropic також залежить від можливості забезпечити себе обчислювальними потужностями. Компанія має зобов'язання щодо майбутніх витрат на обчислювальну інфраструктуру майже на 900 млрд доларів за угодами з партнерами, серед яких Amazon і Google. Частина необхідного фінансування залежить від зовнішніх джерел, які Anthropic не може повністю контролювати.

Деякі інвестори вже заявляють, що воліють дочекатися, поки перший ажіотаж навколо IPO вщухне, і лише після цього купувати акції.

"Anthropic фактично спеціалізується на одному напрямі. Її порівнюють з Amazon, яка теж кілька років працювала без прибутку. Але Anthropic не матиме такої розкоші. Компанії потрібно якомога швидше вийти на прибутковість", – заявив партнер GCG Advisory Partners Білл Гандерсон.

Крім фінансових викликів, Anthropic доведеться враховувати й побоювання щодо безпеки штучного інтелекту. Йдеться про ризики кібератак і можливість використання потужних моделей ШІ зловмисниками для атак на критичну державну та приватну інфраструктуру.

У проспекті IPO компанія попередила, що штучний інтелект може поводитися непередбачувано та розвиватися швидше, ніж механізми контролю за ним. За оцінкою Anthropic, це може створити "катастрофічні або екзистенційні загрози для людства".

Штучний інтелект – інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що керівники Anthropic, OpenAI та інших компаній, що працюють у сфері ШІ, проводять спеціальні навчання на випадок, якщо штучний інтелект вийде з-під контролю.

Найчастіше як базовий сценарій розглядають масштабну кібератаку, яка порушить роботу банків, інтернету або навіть систем електро- та водопостачання. Опитані фахівці прогнозують цей інцидент уже в найближчі 6–12 місяців.

Microsoft запустила масштабну програму добровільних звільнень для частини співробітників у США, Канаді, Індії та Великій Британії. Пропозиція з грошовою компенсацією поширюється приблизно на 60 000 осіб. корпорація шукає способи знизити витрати на тлі масштабних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту.

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