З 1 січня для вирішення питань щодо призначення страхових виплат через нещасні випадки на виробництві необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

У зв'язку з приєднанням Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду України (ПФУ), уповноваженим органом у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування наразі є саме Пенсійний фонд.

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, для вирішення питань призначення, перерахування та проведення страхових виплат з відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, або особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, з 1 січня необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Органи ПФУ будуть призначати і виплачувати страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання: допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності, щомісячні страхові виплати в разі втрати професійної працездатності), виплати в разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу, а також щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

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Також до компетенції ПФУ тепер належать страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого - одноразова допомога сім'ї (40 розмірів мінімальної заробітної плати); одноразова виплата кожній особі, яка була на її утриманні (вісім розмірів мінімальної заробітної плати); щомісячні страхові виплати, які визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого.

Об'єднання Пенсійного фонду та Фонду соцстраху:

21 вересня 2022 року Верховна Рада схвалила рішення щодо об'єднання Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з 1 січня 2023 року.

27 грудня 2022 року Кабінет міністрів України своїм рішенням припинив діяльність Фонду соціального страхування і приєднав його до Пенсійного фонду.

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