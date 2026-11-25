Голова відділу санкцій Державного секретаріату Швейцарії Даніель Ебі представив оновлену інформацію на юридичній конференції в Женеві.

Вартість російських активів, заморожених Швейцарією, зросла до 8,5 мільярдів швейцарських франків (10,2 мільярда доларів), оскільки країна продовжує дотримуватися санкцій Євросоюзу, введених щодо політиків, бізнес-магнатів та компаній, наближених до Кремля. Про це пише Bloomberg.

Голова відділу санкцій Державного секретаріату Швейцарії Даніель Ебі представив оновлену інформацію на юридичній конференції в Женеві.

За його словами, нова цифра на 15% перевищує показник квітня 2025 року, коли вона становила 7,4 мільярда франків, оскільки було конфісковано більше активів, а вартість деяких із цих активів у золоті зросла.

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Однак, за його словами, загальна сума активів російського ЦБ знизилася на 9% до 6,8 млрд франків порівняно з 18 місяцями раніше, не тому, що будь-які кошти було розблоковано, а тому, що ці активи зберігалися в кошику валют, які знецінилися.

Зазначається, що війна Росії в Україні для Швейцарії ознаменувала відхід від її історичного нейтралітету, оскільки вона вирішила повністю приєднатися до санкцій ЄС.

У серпні Швейцарія прийняла 20-й раунд антиросійських санкцій ЄС, внаслідок чого активи близько 2790 фізичних та юридичних осіб у країні були заморожені.

Заморожені російські активи

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія готує для України кредит у розмірі 45 мільярдів євро, який буде погашений за рахунок майбутніх російських репарацій.

Якщо Москва відмовиться виплачувати репарації, ЄС залишає за собою право використовувати російські активи, заморожені на його території, для погашення позики.

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