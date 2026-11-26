Фінансування передбачає підтримку українського бізнесу та створення умов для відновлення країни.

Україна отримала від Світового банку 450 млн доларів. Фінансування спрямують на підтримку бізнесу, а також на підготовку й реалізацію проєктів відбудови, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму у Telegram-каналі.

"Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів за двома програмами: RISE - для підтримки бізнесу, SURGE - для підтримки відбудови. Обидві працюють за одним принципом: кошти надаються за досягнуті показники", - зазначив він.

За словами премʼєра, 225 млн дол. надійшли за програмою RISE. З них 190 млн - позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 млн - кредит Міжнародної асоціації розвитку.

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Він наголосив, що програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу й розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків.

Крім того, ще 225 млн доларів є позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку також під гарантії уряду Японії за програмою SURGE.

Корецький відмітив, що ця програма спрямована на створення інституційних засад для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України. Глава уряду додав:

"Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення".

Міжнародна допомога Україні - останні новини

7 жовтня Україна отримала 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. А вже 14 жовтня Євросоюз виділив Україні 2,86 мільярда доларів в межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan.

20 листопада Україна отримала майже 8 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility. Прем’єр-міністр Сергій Корецький тоді повідомив, що це найбільший одноразовий транш за всю історію програми.

Загалом, за оцінками Єврокомісії, дефіцит фінансування нашої держави у наступному році становитиме близько 70 мільярдів євро. У цьому розрахунку вже враховано 45 млрд євро, які ЄС планує надати наступного року, а також частину зобов'язань, узятих на себе міжнародними партнерами.

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