Власник зазначає, що він не реставрував лот. Монета була викарбувана у 1996 році.

В Україні знайшли монету з рідкісним дефектом. Через унікальний брак ці 50 копійок коштують 5 тисяч 100 гривень (понад 140 дол).

Свою знахідку продавець вже виставив на аукціон Violity.

Власник монети з Коростеня Житомирської області запропонував нумізматам монету з двома аверсами та без реверсу.

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Власник зазначає, що він не реставрував лот. Монета була викарбувана у 1996 році.

У коментарях нумізмати вже запитали в автора лота, чи справжня та оригінальна монета. Продавець зазначив, що це не підробка і монета оригінальна.

Лот викликав інтерес серед нумізматів. Всього за день ним зацікавилися вже понад 50 осіб.

Аукціон закінчується 3 листопада.

Колекційні монети в Україні

В Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку - нумізматика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

Раніше УНІАН писав, що нумізмати скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень.

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